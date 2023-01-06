Оплачиваемое государством тестирование на Covid-19 нужно расширить, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиньша профессор Гиртс Бригис.
Профессор Бригис: надо расширить оплачиваемое государством Covid-тестирование
Он подчеркнул, что реальная заболеваемость в настоящее время может значительно отличаться от статистики тестирования, поскольку финансируемое государством тестирование доступно только в больницах и для беременных женщин. Данные семейных врачей отличаются от того, что показывают данные о тестировании, поэтому, по мнению Бригиса, необходимо расширить возможности финансируемого государством тестирования.
Профессор отметил, что в этом сезоне наблюдается повышенный уровень заболеваемости различными респираторными заболеваниями, в том числе гриппом, потому что во время пандемии "Covid-19" люди соблюдали различные меры предосторожности, в результате чего избегали и заражения гриппом, но в то же время снижался коллективный иммунитет к этому заболеванию.
По словам Бригиса, сейчас люди должны вспомнить навыки, приобретенные за последние годы, чтобы защитить себя от заражения различными вирусами. В связи с этим рекомендуется носить маски в общественных местах, особенно людям с ослабленным здоровьем.
Профессор отметил, что распространение гриппа можно было предвидеть уже ранее, наблюдая за тем, что происходит в других частях мира, но на данный момент сложно сказать, наступил ли уже пик заболеваемости или она продолжит расти.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!