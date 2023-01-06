Полицейский в Риге спас восьмилетнего мальчика, провалившегося под лед

Первоначально сообщалось, что ребенка спас водитель грузовика.

В среду днем в муниципальную полицию поступил звонок о том, что на Саркандаугаве на Кундзиньсале в водоем упал восьмилетний мальчик, а проезжавший мимо места происшествия мужчина вытащил его из воды.

На место происшествия выехал ближайший полицейский экипаж. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили, что там уже находится бригада скорой медицинской помощи, которая оказывает помощь ребенку.

На месте происшествия также находился позвонивший в полицию мужчина, который рассказал, что остановил автомобиль, когда увидел, как водитель грузовика бросился к водоему и вытащил маленького мальчика. О случившемся он сообщил службе спасения.

Спасшего ребенка водителя грузовика на месте происшествия уже не было, так как он дождался скорой помощи и уехал. Однако после телефонного разговора с родителями мальчика мужчина вернулся и рассказал, что проезжал мимо водоема и заметил на берегу нескольких детей, один из которых провалился под лед, поэтому он остановил машину и бросился вытаскивать ребенка.

Государственная полиция сообщила, что этим водителем был старший инспектор бюро оперативного управления Рижского регионального управления полиции, который в это время не находился при исполнении служебных обязанностей.

После осмотра медики постановили, что ребенок не нуждается в госпитализации, и мальчик был передан родителям.

Полиция выражает благодарность проезжавшему мимо водителю грузовика, который спас мальчику жизнь.

Также полиция призывает родителей обсудить с детьми опасность нахождения на льду, напомнив, что нельзя выходить на лед водоемов, особенно в условиях переменчивой погоды, когда лед становится нестабильным.