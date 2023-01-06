Здесь к месту процитировать печально известное заявление бывшего президента США Джорджа Буша-младшего после пресс-конференции с Путиным в июне 2001 года: "Я посмотрел в глаза этому человеку. И понял, что он очень прямолинеен и заслуживает доверия".

Согласно информации в СМИ, доступной в Сети, певец, которому в этом году исполнится 53 года, практически никогда лично не встречался с Владимиром Путиным. Но по-своему они были довольно близки друг другу, по крайней мере, какое-то время. А именно, в 2016 году Дерст купил за 3000 фунтов эксклюзивную модель iPhone 7, корпус которой был покрыт дамасским золотом, титаном и серебром, а на задней крышке был не его жена Ксения, а портрет Путина. Эта модель была разработана компанией по производству люксовых телефонов с очень символичным названием Caviar. Как видно на размещенной ниже картинке, эта модная тенденция по-прежнему актуальна в соседней с нами стране.