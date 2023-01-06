Украина существенно выросла в рейтинге сильнейших армий мира

Рейтинг самых сильных армий мира раз в год составляет международная компания Global Firepower, предоставляя странам индекс силы (PowerIndex, PwrIndx) на основе более чем 60 факторов.

В этом году в этот список входят 145 стран. На первом месте с индексом силы 0,0712 находится США, а на 145-м - Бутан с индексом силы 6,2017 (в этом рейтинге чем выше индекс силы - тем слабее считается армии страны).

Украина с индексом силы 0,2516 в списке находится между Египтом (14-е место, индекс силы 0,2224) и Австралией (16-е место, индекс силы 0,2567).

"Так как Украина продолжает обороняться против России, она в прошлом году повысила свой индекс, благодаря своему ответу [на агрессию], финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых важных категорий, которые способствуют общему списку мест", - пояснили в Global Firepower.

Компания выразила мнение, что 2023 год может оказаться решающим в российско-украинской войне. "В конце концов, это отражают стресс и требования в длительной войне против большой соседней страны", - добавили в Global Firepower.

Россия, которая с индексом силы 0,0714 находится на втором месте списка, сохранила это место с прошлого года.

Составители рейтинга, однако, отметили, что "Российско-украинская война показала важнейшие ограничения военного потенциала [России]", несмотря на количественный и материальный перевес над Украиной. Global Firepower подчеркнул, что это "создает ясность" об уровне подготовки, командования, обучения и снабжения в российской армии.

В первую десятку списка входят США, Россия, Китай (индекс силы 0,0722), Индия (0,1025), Великобритания (0,1435), Южная Корея (0,1505), Пакистан (0,1694), Япония (0,1711), Франция (0,1848) и Италия (0,1973).

Польша находится на 20-м месте в списке с индексом силы 0,3406, Германия - 25-м (0,3881), Норвегия - 35-м (0,5289), Швеция - 37-м (0,5679), Дания - 50-м (0,8011), Финляндия - 51-м (0,8099), Беларусь - 60-м (1,0485), Литва - 93-м (1,9026), Латвия - 95-м (1,9026), Эстония - 104-м (1,9161).