ФОТО ⟩ "Ледяные яйца" усеяли берег Балтийского моря в Эстонии

По словам эстонского синоптика Кайро Кийтсака, такие ледяные шары, похожие на гигантские яйца, можно встретить на побережье Балтийского моря каждую зиму. Жители Эстонии рассказывают, что этой зимой уже встречали такие шары на пляже в Тойла.

"Ледяные яйца" – это не сверхъестественное явление, хотя, несомненно, редкое. Подобные объекты обычно формируются на пляже с мелким песком накатывающейся холодной водой. Вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер обеспечивает нарастание льда.

"Постоянное качание на волнах, приводит к тому, что ледяные глыбы приобретают округлую форму", – объясняет Кийтсак.

Как видно из фотографии, которой на днях поделился сам синоптик, таких шаров на пляже может быть довольно много. "Этой зимой их найти не составит труда", – говорит синоптик.