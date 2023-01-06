LTV: готовятся более строгие требования к зимней резине

В настоящее время для экономичности и простоты часть автоводителей в Латвии используют шины, промаркированные обозначением M+S. От английских слов "mud" и "snow" - "грязь" и "снег", в Латвии их обычно называют "всесезонные шины", что не совсем точно.

Именно на эти шины могут повлиять намеченные изменения, так как эксперты CSDD вспомнили высказывание "Что полезно для всего, не годится ничему". Это подтвердил руководитель технического департамента CSDD Янис Лиепиньш:

"Если имеется только обозначение M+S, как оно было привычно до настоящего момента, в дальнейшем они могут не считаться зимними шинами".

Предполагается в законе предусмотреть, что зимними шинами считаются только те, которые промаркированы значком холма и снежинки. Это международно введенное обозначение свидетельствует о том, что шины прошли усиленные тесты и признаны подходящими для езды в условиях снега и льда.

Есть также шины, имеющие как обозначение М+S, так и гору с снежинкой. Они, скорее всего, тоже будут признаны годными. К тому же изменения не вступят в силу так быстро.

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