Умер бывший футболист "Челси" и сборной Италии Джанлука Виалли

В 2017 году ему был диагностирован рак поджелудочной железы, в 2020-м Виалли сообщил о победе над болезнью, но в декабре прошлого года стало известно, что болезнь вернулась.

Его состояние резко ухудшилось и в середине декабря 2022 года Виалли покинул должность главы делегации сборной Италии, заявив: "Цель - направить все силы на борьбу с заболеванием".

В качестве игрока Виалли выступал за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси". На его счету две победы в чемпионате Италии, четыре - в Кубке страны, он становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, Кубка Англии и Суперкубка УЕФА.

Виалли сыграл 59 матчей и забил 16 голов за сборную Италии, в составе которой завоевал бронзу чемпионата Европы-1988 и бронзу чемпионата мира-1990.

После окончания карьеры футболиста Виалли тренировал английские "Уотфорд" и "Челси". С лондонским клубом он завоевал пять трофеев. В октябре 2019 года Виалли был назначен главой делегации сборной Италии.