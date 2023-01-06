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В Беларусь прибыл еще один эшелон с российской военной техникой

rus.tvnet.lv
В Беларусь прибыл еще один эшелон с российской военной техникой
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Прибывшая в Беларусь российская военная техника.
Прибывшая в Беларусь российская военная техника. Фото: AP/Scanpix

В пятницу в Беларусь прибыл очередной эшелон российской военной техники для совместного регионального соединения вооруженных сил Беларуси и России, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Организация мониторинга "Беларускі Гаюн" в своем Telegram-канале сообщает, что Россия отправила в Беларусь еще по меньшей мере 50 единиц техники своей армии.

В состав эшелона входят 43 грузовика КамАЗ и "Урал", тягачи БАЗ-6306, пять топливных цистерн, две зенитные установки ZU-23-2, полевые кухни и бочки для воды. У одного из автомобилей был номерной знак, свидетельствующий о принадлежности к западной части России, сообщает "Беларускі Гаюн".

По информации, имеющейся в распоряжении организации, многие грузовые машины имеют символ "Z", который рисуют силы России в Украине.

Организация отмечает, что эшелон прибыл в Барановичи, на западе Беларуси.

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