В Беларусь прибыл еще один эшелон с российской военной техникой

Организация мониторинга "Беларускі Гаюн" в своем Telegram-канале сообщает, что Россия отправила в Беларусь еще по меньшей мере 50 единиц техники своей армии.

В состав эшелона входят 43 грузовика КамАЗ и "Урал", тягачи БАЗ-6306, пять топливных цистерн, две зенитные установки ZU-23-2, полевые кухни и бочки для воды. У одного из автомобилей был номерной знак, свидетельствующий о принадлежности к западной части России, сообщает "Беларускі Гаюн".

Another echelon of Russian military equipment arrived in #Belarus today. On defense ministry's photos, trucks with Russia's sign of military aggression against #Ukraine. They are not even hiding those. pic.twitter.com/A80Lf7JkIW — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 6, 2023

По информации, имеющейся в распоряжении организации, многие грузовые машины имеют символ "Z", который рисуют силы России в Украине.

Организация отмечает, что эшелон прибыл в Барановичи, на западе Беларуси.