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Несмотря на объявленное перемирие, Россия продолжает обстреливать Украину

rus.tvnet.lv
Несмотря на объявленное перемирие, Россия продолжает обстреливать Украину
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Фото: SIPA/Scanpix

В украинском городе Бахмут в пятницу слышна артиллерийская стрельба с обеих сторон линии фронта, сообщает журналист агентства AFP. Российские войска обстреляли и другие украинские города.

Шум обстрелов в Бахмуте был слышен после 11 часов по латвийскому времени, когда, согласно утверждениям России, должно было вступить в силу объявленное Кремлем одностороннее прекращение огня.

Артиллерийская стрельба была не настолько интенсивной, как в предыдущие дни, и улицы были пустыми, не считая военного транспорта, сообщили журналисты AFP.

В то же время заместитель руководителя канцелярии президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне обстреляли и Краматорск.

"Оккупанты дважды обстреляли город ракетами", - сообщил Тимошенко, указав, что одна из ракет попала в жилое здание, но ни один человек не погиб.

Нападение на Краматорск также произошло после 11 часов по латвийскому времени.

В свою очередь, из Херсона получены сведения о том, что российская артиллерия второй раз за два дня обстреляла пожарных. Есть убитые и раненые, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

"Это уже второе пожарное депо за два дня, которое обстрелял враг, нарушив все принципы и нормы международного права", - заявил руководитель службы Сергей Крук.

"Россияне в очередной раз подтвердили, что им нельзя доверять", - добавил он.

Как сообщалось, в четверг Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу на православное Рождество на 36 часов установить режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского это предложение назвали "циничной ловушкой и элементом пропаганды".

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