"Рождественское перемирие": Россия, несмотря на обещания, продолжила обстрелы Украины

Шум обстрелов в Бахмуте был слышен после 11 часов по латвийскому времени, когда, согласно утверждениям России, должно было вступить в силу объявленное Кремлем одностороннее прекращение огня. Артиллерийская стрельба была не настолько интенсивной, как в предыдущие дни, и улицы были пустыми, не считая военного транспорта, сообщили журналисты AFP.

В то же время заместитель руководителя канцелярии президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне обстреляли и Краматорск. "Оккупанты дважды обстреляли город ракетами", - сообщил Тимошенко, указав, что одна из ракет попала в жилое здание, но ни один человек не погиб. Нападение на Краматорск также произошло после 11 часов по латвийскому времени.