Фото ⟩ Полиция просит помощи в поисках 15-летней Кристии

Возможно, 4 января девушка была в дороге из Колки в Талси. Сообщается, что она много времени проводит вне дома.

Пропавшая была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные полусапоги.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями пропавшей и отозваться каждого, кто владеет информацией о ее местонахождении, позвонив по номеру 110.

Полиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки Фото: Госполиция