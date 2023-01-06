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Фото ⟩ Полиция просит помощи в поисках 15-летней Кристии

rus.tvnet.lv
Полиция просит помощи в поисках 15-летней Кристии
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Полиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки
Полиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки Фото: Valsts policijas foto

Сотрудники Талсинского участка Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кристию Фриденбергу 2007 года рождения, которая 5 января не вернулась домой в Талси.

Возможно, 4 января девушка была в дороге из Колки в Талси. Сообщается, что она много времени проводит вне дома.

Пропавшая была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные полусапоги.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями пропавшей и отозваться каждого, кто владеет информацией о ее местонахождении, позвонив по номеру 110.

Полиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки
Полиция просит помощи в поисках пропавшей без вести девушки Фото: Госполиция

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