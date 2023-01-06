Первая пятница года подходит к концу. Анонсированное Путиным прекращение огня на православное Рождество так и не реализовалось. Об этом и другом самом важном за уходящий день - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 6 января ⟩ Пожар в Maxima, спасение на Кундзиньсале и новая функция WhatsApp
Новости Латвии:
В Риге загорелась стена супермаркета Maxima. В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что вызов на Карля Улманя гатве, 88a, поступил в 12:21. Там горело строение площадью десять квадратных метров и стена примыкающего здания площадью 25 квадратных метров.
В Риге полицейский, вне рабочего времени проезжавший мимо на грузовике, спас восьмилетнего мальчика, провалившегося под лед на Кундзиньсале.
В понедельник начнется прием заявок на бесплатные курсы латышского языка в Риге. До ноября изучать латышский на этих курсах смогут почти 600 человек.
Возможно, уже следующей зимой многим придется купить новые шины. Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) начала дискуссию о новых, более строгих требованиях к зимней резине.
За рубежом:
Основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе военной компании, помиловали после завершения полугодового срока, проведенного на фронте.
В украинском городе Бахмут в пятницу слышна артиллерийская стрельба с обеих сторон линии фронта, сообщает журналист агентства AFP. Российские войска обстреляли и другие украинские города.
Интересное чтиво:
Представьте, что вы украинец (или украинка), который бежит от войны, начавшейся у вас в стране. Вам повезло - удалось пересечь границу вместе с семьей и любимой кошкой Милкой. Вы даже смогли приехать в страну, где с радостью принимают и помогают беженцам. Вот только... Вам же нужно где-то переждать хотя бы первые дни. А уже начинает накрапывать дождь. Да и темнеет. Что делать?
Андрей Рубин когда-то был одним из лидеров сборной Латвии по футболу. На его счету 117 матчей за сборную, что является вторым показателем в истории. Рубин, в подростковом возрасте отсидевший в Рижской центральной тюрьме, имеет удивительный послужной список - он сыграл в 59 матчах подряд за сборную Латвии. Публикуем фрагмент автобиографической книги Андрея Рубина "Я сидел только один раз" (Es sēdēju tikai vienreiz), которая была написана в соавторстве с Аскольдом Улдрикисом, издателем этой книги.
Латвийский музыкант Интарс Бусулис в этом году готовится выпустить новый альбом. В интервью журналу Una он признался, что собирается развивать свои творческие амбиции в сторону Израиля.
Мессенджер WhatsApp позволит пользователям подключаться через серверы-посредники (прокси-серверы), чтобы оставаться в сети в случае отключения электроэнергии или других технических проблем.
Владелец Rakvererent Виллем Нийнелайд говорит, что женщина, которая арендовала машину, была очень вежливой. "Бэкграунд тоже был чистый. В ходе проверки долгов обнаружено не было. Ничего не мог заподозрить. Написала письмо, оставила свои данные. Мы подписали договор аренды", - сказал Нийнелайд.
Новый 2023 год диктует нам тенденцию к большей естественности. Так, хорошим выбором для перехода в блонд станет оттенок dirty blond, а лучше даже - "твидовый".
Бывший папа римский Бенедикт XVI, который скончался 31 декабря, был похоронен вчера, 5 января, в трех гробах. Каково значение этой традиции?
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