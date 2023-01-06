Главное за 6 января ⟩ Пожар в Maxima, спасение на Кундзиньсале и новая функция WhatsApp

Интересное чтиво:

Представьте, что вы украинец (или украинка), который бежит от войны, начавшейся у вас в стране. Вам повезло - удалось пересечь границу вместе с семьей и любимой кошкой Милкой. Вы даже смогли приехать в страну, где с радостью принимают и помогают беженцам. Вот только... Вам же нужно где-то переждать хотя бы первые дни. А уже начинает накрапывать дождь. Да и темнеет. Что делать?

Андрей Рубин когда-то был одним из лидеров сборной Латвии по футболу. На его счету 117 матчей за сборную, что является вторым показателем в истории. Рубин, в подростковом возрасте отсидевший в Рижской центральной тюрьме, имеет удивительный послужной список - он сыграл в 59 матчах подряд за сборную Латвии. Публикуем фрагмент автобиографической книги Андрея Рубина "Я сидел только один раз" (Es sēdēju tikai vienreiz), которая была написана в соавторстве с Аскольдом Улдрикисом, издателем этой книги.

Латвийский музыкант Интарс Бусулис в этом году готовится выпустить новый альбом. В интервью журналу Una он признался, что собирается развивать свои творческие амбиции в сторону Израиля.

Мессенджер WhatsApp позволит пользователям подключаться через серверы-посредники (прокси-серверы), чтобы оставаться в сети в случае отключения электроэнергии или других технических проблем.

Владелец Rakvererent Виллем Нийнелайд говорит, что женщина, которая арендовала машину, была очень вежливой. "Бэкграунд тоже был чистый. В ходе проверки долгов обнаружено не было. Ничего не мог заподозрить. Написала письмо, оставила свои данные. Мы подписали договор аренды", - сказал Нийнелайд.

Новый 2023 год диктует нам тенденцию к большей естественности. Так, хорошим выбором для перехода в блонд станет оттенок dirty blond, а лучше даже - "твидовый".

Бывший папа римский Бенедикт XVI, который скончался 31 декабря, был похоронен вчера, 5 января, в трех гробах. Каково значение этой традиции?