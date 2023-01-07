Эрнест Гулбис в феврале сыграет прощальный матч за сборную Латвии

Этот поединок пройдёт 4 и 5 февраля в "Арена Рига".

В последний раз на корт Гулбис выходил в октябре на турнире в Вильнюсе, где уступил уже в первом раунде представителю Венгрии Мате Валкусу.

В последний раз Эрнест Гулбис был в составе сборной Латвии на соревнованиях Кубка Дэвиса в Юрмале в сентябре прошлого года, когда Латвия обыграла Доминиканскую Республику со счётом 3:2 в поединке второй Мировой группы, но Гулбис на корт так и не вышел.

В начале марта в борьбе за сохранение места во второй Мировой группе Кубка Дэвиса сборная Латвии с Гулбисом в роли капитана обыграла Таиланд со счётом 3:2.

В сентябре прошлого года Гулбис был избран на пост президента Латвийского теннисного союза (ЛТС), на котором он заменил Юриса Савицкиса.

34-летний Гулбис за время своей профессиональной карьеры становился победителем восьми турниров АТР (шесть - в одиночном разряде), а также доходил до полуфинала одного турнира "Большого шлема" ("Ролан Гаррос"-2014). Успех во Франции позволил Гулбису впервые попасть в Топ-10 в мировом рейтинге.

Кубок Дэвиса - крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года - под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Сборная Латвии принимает участие в турнире с 1993 года.