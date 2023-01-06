Потепления не ждите: о погоде не православное Рождество

В субботу, 7 января, будет по-прежнему морозно, а в Курземе, начиная с юго-запада, ночью ожидается небольшой снег и метель, прогнозируют синоптики.
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Местами в течение дня небольшой снег будет идти также в центральной части страны. Во многих местах выглянет солнце.
Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, в Курземе ночью - с порывами до 13 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит -8...-15 градусов, в восточных районах страны - до -20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -5...-10 градусов, на востоке - до -11...-13 градусов.
В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха ночью составит -14 градусов, во второй половине дня -10 градусов.
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