Мама пыталась вызвать такси, но безуспешно. Новая информация о пропавшем Хельвисе

Известно, что в два часа ночи Хельвис забежал в подъезд дома номер 6 по улице Йезупа Ранцана, где живет его сестра Инга. Родственница вышла и не могла в тот момент встретить брата.

Хельвис был встревожен и утверждал, что его кто-то преследует.