Шесть дней назад из подъезда в Кенгарагсе Хельвис Курситис последний раз говорил со своей матерью. После этого 20-летний парень пропал, а его вещи были найдены на берегу Даугавы, сообщает передача Degpunktā.
Мама пыталась вызвать такси, но безуспешно. Новая информация о пропавшем Хельвисе
В новогоднюю ночь 20-летний Хельвис Курситис отправился в Кенгарагс, чтобы, возможно, встретиться с другом.
Известно, что в два часа ночи Хельвис забежал в подъезд дома номер 6 по улице Йезупа Ранцана, где живет его сестра Инга. Родственница вышла и не могла в тот момент встретить брата.
Хельвис был встревожен и утверждал, что его кто-то преследует.
Мать Хельвиса Инесе рассказала, что он связался с ней и сообщил, что за ним кто-то следует. Она пыталась вызвать для него такси, но все машины были заняты.
Ночью парень домой так и не вернулся. На следующее утро на берегу Даугавы были найдены шапка Хельвиса, паспорт, банковская карта и мобильный телефон.
У родственников возникли подозрения, что разбросанные предметы свидетельствуют о потенциальном нападении и, возможно, о драке.
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