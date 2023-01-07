"Спортсмены - очень эгоцентричные люди..." Бывшая жена Каспара Горкша рассказала о разводе

Самому спортсмену начинает казаться, что и дома к нему должны относиться так же. В какой-то момент это становится утомительным и тяжёлым".

Горкшс играл и в Швеции и в Англии, однако Иева указывает, что ей всегда не хватало Латвии. Во время отсутствия ей не хватало и самореализации. "После восьми прожитых в Лондоне лет вернулась в Латвию: начался большой период поездок. Здесь заботилась о бизнесе и периодически с детьми ездила к мужу. Но, живя таким образом, коммуникация становится разорванной и сложной. Иногда, когда возвращалась в Латвию, очень скучала и грустила по Каспару - так сильно привыкли быть друг с другом. Но прошло время, и я привыкла жить одна с детьми, и, когда снова уезжали в Англию, нужно было снова привыкать жить вместе," - впоминает Иева.

После того, как пара приобрела недвижимость в Латвии и Каспар завершил активную карьеру спортсмена, Иеве казалась, что в семье "начнётся нормальная бытовая жизнь".

"Но мы до неё не дошли. Дистанция оставила в отношениях свой отпечаток".

В свою очередь комментируя прозвучавшую в 2020 году новость, что Иева подала на бывшего мужа в суд по поводу взыскания алиментов, она утверждает - развод прошёл мирно, однако наступил момент, когда алименты, которые были небольшими, не платились. "Пока речь не идёт о деньгах, у нас чудесные отношения", - сказала Иева.

Как известно, пара развелась в 2017 году. У Иевы сейчас новых отношений нет, бывший футболист тоже в мае 2021 года в разговоре с режиссером Дж. Дж. Джилинджером в YouTube-передаче "Dž. Spot" заявил, что у него отношений нет, как нет и спешки.

Полное интервью с Иевой Горкшей читайте в январском номере Santa!