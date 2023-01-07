Доброволец общественной организации Hospiss, глава агентства по коммуникации и бывшая жена легендарного футболиста Каспара Горкшса Иева Горкша в интервью журналу Santa открыто рассказала о причинах развода.
"Спортсмены - очень эгоцентричные люди..." Бывшая жена Каспара Горкша рассказала о разводе
Горкшсы провели вместе 15 лет, у них двое детей. Как рассказала Иева, они начали встречаться, когда ей было 18 лет, а поженились, когда было 20.
Она отмечает, что история не о том, что они поженились слишком молодыми, а о том, что со временем они отдалились. "Отдаление началось с маленьких вещей в бытовой коммуникации, что в конце обросло как катящийся с горы снежный ком", - рассказала Горкша.
По её словам, за время отношений они многократно меняли место жительства. "Семья профессионального спортсмена всегда приспосабливается. Мы никогда не знаем, сколько проживём в конкретном месте, когда придётся переехать. Соответственно, мы не инвестировали в наше место жительства и нигде особо не укоренялись -
по сути, у нас не было дома.
Иногда людям кажется, что жёны спортсменов живут красивой жизнью класса люкс, но... Спортсмены - очень эгоцентричные люди: если бы так не было, они не могли бы добиться на поле хороших результатов. И, чем выше лига, в которой они начинают играть, тем больше к ним внимания.
Самому спортсмену начинает казаться, что и дома к нему должны относиться так же. В какой-то момент это становится утомительным и тяжёлым".
Горкшс играл и в Швеции и в Англии, однако Иева указывает, что ей всегда не хватало Латвии. Во время отсутствия ей не хватало и самореализации. "После восьми прожитых в Лондоне лет вернулась в Латвию: начался большой период поездок. Здесь заботилась о бизнесе и периодически с детьми ездила к мужу. Но, живя таким образом, коммуникация становится разорванной и сложной. Иногда, когда возвращалась в Латвию, очень скучала и грустила по Каспару - так сильно привыкли быть друг с другом. Но прошло время, и я привыкла жить одна с детьми, и, когда снова уезжали в Англию, нужно было снова привыкать жить вместе," - впоминает Иева.
После того, как пара приобрела недвижимость в Латвии и Каспар завершил активную карьеру спортсмена, Иеве казалась, что в семье "начнётся нормальная бытовая жизнь".
"Но мы до неё не дошли. Дистанция оставила в отношениях свой отпечаток".
В свою очередь комментируя прозвучавшую в 2020 году новость, что Иева подала на бывшего мужа в суд по поводу взыскания алиментов, она утверждает - развод прошёл мирно, однако наступил момент, когда алименты, которые были небольшими, не платились. "Пока речь не идёт о деньгах, у нас чудесные отношения", - сказала Иева.
Как известно, пара развелась в 2017 году. У Иевы сейчас новых отношений нет, бывший футболист тоже в мае 2021 года в разговоре с режиссером Дж. Дж. Джилинджером в YouTube-передаче "Dž. Spot" заявил, что у него отношений нет, как нет и спешки.
Полное интервью с Иевой Горкшей читайте в январском номере Santa!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!