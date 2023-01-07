В Лимбажском крае пьяный мужчина без прав совершил ДТП: погиб пассажир

Авария произошла около 11:30 в Лиепупской волости. За рулем автомобиля Volkswagen Golf находился мужчина в состоянии опьянения 2,02 промилле, не имеющий водительских прав.

Водитель не сумел справиться с управлением автомобилем, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погиб пассажир автомобиля.

За минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в пяти авариях пострадали шесть человек.