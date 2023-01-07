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В Лимбажском крае пьяный мужчина без прав совершил ДТП: погиб пассажир

rus.tvnet.lv/LETA
В Лимбажском крае пьяный мужчина без прав совершил ДТП: погиб пассажир
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Фото: Shutterstock

В пятницу в Лимбажском крае в результате аварии, совершенной водителем в состоянии сильного опьянения, погиб пассажир автомобиля, сообщили в Госполиции.

Авария произошла около 11:30 в Лиепупской волости. За рулем автомобиля Volkswagen Golf находился мужчина в состоянии опьянения 2,02 промилле, не имеющий водительских прав.

Водитель не сумел справиться с управлением автомобилем, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погиб пассажир автомобиля.

За минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в пяти авариях пострадали шесть человек.

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