В пятницу в Лимбажском крае в результате аварии, совершенной водителем в состоянии сильного опьянения, погиб пассажир автомобиля, сообщили в Госполиции.
В Лимбажском крае пьяный мужчина без прав совершил ДТП: погиб пассажир
В Лимбажском крае пьяный мужчина без прав совершил ДТП: погиб пассажир
Авария произошла около 11:30 в Лиепупской волости. За рулем автомобиля Volkswagen Golf находился мужчина в состоянии опьянения 2,02 промилле, не имеющий водительских прав.
Водитель не сумел справиться с управлением автомобилем, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погиб пассажир автомобиля.
За минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в пяти авариях пострадали шесть человек.
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