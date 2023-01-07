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Обеспокоенность жителей по поводу Covid-19 достигла самого низкого уровня за всю пандемию

rus.tvnet.lv/LETA
Обеспокоенность жителей по поводу Covid-19 достигла самого низкого уровня за всю пандемию
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Пункт тестирования на Covid-19
Пункт тестирования на Covid-19 Фото: Zane Bitere/LETA

Обеспокоенность жителей Латвии по поводу распространения Covid-19 достигла самого низкого уровня с начала пандемии - в настоящее время только 2,8% опрошенных испытывают очень большую тревогу по поводу инфекции, свидетельствуют результаты проведенного Benu aptieka опроса "Стресс-термометр".

Ранее самый низкий уровень обеспокоенности был зафиксирован в мае прошлого года, когда 3% опрошенных испытывали очень высокий уровень тревоги, а самый высокий уровень тревоги был в октябре 2021 года - 24%.

В конце 2022 года 8% опрошенных испытывали умеренно высокий уровень обеспокоенности по поводу распространения Covid-19, оценивая его на 7 и 8 баллов по десятибалльной шкале, 20,3% - умеренную тревогу (5 и 6 баллов), а 68,9% - низкий или очень низкий уровень тревоги (от 1 до 4 баллов).

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований Gemius в конце прошлого года, в нем приняли участие 1400 респондентов.

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