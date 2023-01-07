Витола в Сигулде заняла второе место на этапе Кубка мира по санному спорту

Победу на этапе одержала немка Даяна Эйтбергер, которая по сумме двух заездов показала результат 1 минута и 22,999 секунды, опередив Витолу на 0,094 секунды.

Витола хорошо провела оба заезда и в результате на 15 сотых секунды опередила другую немку Юлию Таубиц.

Четвёртой, уступив победительнице 0,154 секунды, стала её соотечественница Анна Беррейтер, пятой - Берзиня.

Берзиня уступила Эйтбергер 0,319 секунды.

Шестое место в конкуренции 27 спортсменок заняла итальянка Сандра Робачер (+0,367), а седьмое - Апайорде, которая по сумме двух заездов отстала от Эйтбергер на 0,526 секунды.

"Я рада, что на домашней трассе удалось проехать два хороших заезда. Были места, где можно было проехать немного лучше, но в целом это были очень хорошие заезды", - сказала после финиша в прямом эфире TV6 Витола.

После четырёх этапов Кубка мира и двух спринтерских состязаний лидером с 465 очками является немка Юлия Таубиц. Она на 38 очков опережает Эйтбергер и на 72 очка - австрийку Мадлен Эгле.

Витола с 240 очками занимает восьмое место, Апайорде со 159 очками - 15-е, Берзиня со 148 очками находится на 17-й позиции, а Франческа Бона, которая стартовала только на первом этапе, с десятью очками занимает 41-е место.