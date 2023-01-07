Погибли более 500 мобилизованных: что известно о потерях России в Украине к январю

Гибель мобилизованных

Из открытых источников нам известно о смерти 539 мобилизованных россиян. В это число не входят военные, погибшие при обстреле Макеевки 1 января.

К 3 января 2023 года минобороны России признало гибель 89 россиян в Макеевке (упоминание о том, что они были мобилизованными, было в первом сообщении, но потом исчезло). И украинские журналисты, и российские провоенные блогеры, говорят о том, что число убитых может идти на сотни. Поскольку фамилии погибших пока не известны, мы не учитываем эти данные в наших подсчетах.

На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

Число россиян, умирающих на пунктах сбора для мобилизованных, продолжает расти. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел ли на фронт добровольцем, или был мобилизован.