Politico: страны ЕС в опасности из-за нового штамма Covid-19

Обозреватель издания Politico Карло Мартушелли пояснил, что этот подвид коронавируса довольно быстро распространяется, что является "плохой новостью" для европейцев.

Эксперт также добавил, что у "кракена" (XBB.1.5) есть и другие преимущества перед омикрон-штаммом.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний впервые этот вид коронавируса был выявлен в США 22 октября прошлого года.

Судя по данным американского Минздрава именно этот подвид штамма COVID-19 распространяется довольно агрессивно и настоящая эпидемия стала фиксироваться после зимних праздников, пишет газета The Wall Street Journal.

Из статистических показателей следует, что на текущий момент фиксируется 40,5% случаев коронавируса за неделю.

Всего пару недель назад было всего 10%, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

Таким образом, в Европе уже в ближайший месяц стоит ожидать роста заболеваемости коронавирусной инфекцией (каждый день удваивается числе инфицированных), несмотря на то, что выглядит это как "вспышка на радаре".

"Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего потому, что у него есть некоторые преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами", ― отметил автор.

Причем уже выявлены случаи заболевания "кракеном" едва ли не во всех странах Европы: Германия, Дания, Франция, Австрия, Нидерланды, Италия, Испания, Швеция, Исландия, Бельгия, Чехия, Португалия и Ирландия.