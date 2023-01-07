ГЛАВНОЕ ЗА 7 ЯНВАРЯ ⟩ Сложности в выдаче ВНЖ, новая информация о пропавшем парне и где выгоднее зимовать

На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне выросли цены и на бензин, и на дизельное топливо, а в Вильнюсе подорожало только дизтопливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

За рубежом:

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 11 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - 539 мобилизованных.

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти в пятницу вечером был избран ее спикером по итогам 15-го тура голосования. Он получил 216 голосов, а его основной соперник - демократ Хаким Джефрис - 212.

Власти Беларуси в ближайшее время могут начать мобилизацию, чтобы оказать активную военную помощь России в войне против Украины, сообщил оппозиционный белорусский политик Павел Латушко.

Россия намерена этой зимой в ходе новой волны мобилизации призвать в армию еще 500 тысяч человек, сообщила в пятницу, 6 января, британская газета The Guardian со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

Частная военная компания "Вагнер", основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину, не является независимой организацией, так как полностью контролируется Кремлем, заявила пресс-секретарь Пентагона Лаура Купер.

Незадолго до полномасштабного вторжения в Украину Роман Абрамович избавился от значительной части своего имущества, разделив его между своими детьми.

Интересное чтиво: