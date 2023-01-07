Закончилась первая рабочая неделя после праздников. Надеемся, она далась вам легко. Между тем, RUS TVNET собрал для вас все самые важные новости за субботу, 7 января.
ГЛАВНОЕ ЗА 7 ЯНВАРЯ ⟩ Сложности в выдаче ВНЖ, новая информация о пропавшем парне и где выгоднее зимовать
Новости Латвии:
57 врачей Латвийского онкологического центра (LOC) направили открытое письмо против реорганизации LOC премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру здравоохранения Лиге Меньгелсоне, руководству Рижской восточной больницы и негосударственным организациям, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Шесть дней назад из подъезда в Кенгарагсе Хельвис Курситис последний раз говорил со своей матерью. После этого 20-летний парень пропал, а его вещи были найдены на берегу Даугавы, сообщает передача Degpunktā.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) планирует, что повторный процесс выдачи постоянных видов на жительство гражданам России будет сложным и требующим времени, сообщает агентство LETA.
Из-за скоплений льда в Плявиньском водохранилище ожидаются резкие колебания уровня воды и затопление близлежащих территорий, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Латвийскому обществу нужно стремиться к более глубокому взаимопониманию в надежде на скорейшее разрешение противоречий и сложностей, охвативших сегодня людей, заявил в своем рождественском послании глава Латвийской православной церкви митрополит Александр.
В субботу днем, 7 января, на перекрестке улиц Дзелзавас и Улброкас в Риге загорелся автомобиль. Как сообщили RUS TVNET очевидцы, на место происшествия прибыли все оперативные службы.
На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне выросли цены и на бензин, и на дизельное топливо, а в Вильнюсе подорожало только дизтопливо, свидетельствуют данные агентства LETA.
За рубежом:
На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 11 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - 539 мобилизованных.
Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти в пятницу вечером был избран ее спикером по итогам 15-го тура голосования. Он получил 216 голосов, а его основной соперник - демократ Хаким Джефрис - 212.
Власти Беларуси в ближайшее время могут начать мобилизацию, чтобы оказать активную военную помощь России в войне против Украины, сообщил оппозиционный белорусский политик Павел Латушко.
Россия намерена этой зимой в ходе новой волны мобилизации призвать в армию еще 500 тысяч человек, сообщила в пятницу, 6 января, британская газета The Guardian со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.
Частная военная компания "Вагнер", основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину, не является независимой организацией, так как полностью контролируется Кремлем, заявила пресс-секретарь Пентагона Лаура Купер.
Незадолго до полномасштабного вторжения в Украину Роман Абрамович избавился от значительной части своего имущества, разделив его между своими детьми.
Интересное чтиво:
Сериал "Уэнсздей" стал настоящим хитом Netflix. Поклонники не только учат нашумевший танец главной героини и копируют ее стиль, но и набивают тату с ее портретом на теле. Правда, иногда не все идет по плану. Так, в Сети завирусилось тату с изображением Дженны Ортеги в роли Уэнздей.
Несколько дней назад латвийская певица и актриса Катрина Гупало представила новую песню и клип Masas, который продолжил саркастичную и юмористическую тему в ее творчестве. В интервью RUS TVNET артистка объяснила такие стремительные перемены.
В еще не вышедших в свет мемуарах принца Гарри "Запасной" (Spare) содержатся сенсационные заявления и обвинения в адрес членов королевской семьи - от употребления кокаина и марихуаны самим Гарри, еще в школьном возрасте и прямо в школьных стенах, до рукоприкладства принца Уильяма, пишет газета Guardian.
Эстонка Мариэль Сандра Корбе из Раквере заинтересовалась корейской культурой еще в подростковом возрасте. Она даже самостоятельно выучила корейский язык, а в прошлом году получила роль ведущей на местном телеканале.
Доброволец общественной организации Hospiss, глава агентства по коммуникации и бывшая жена легендарного футболиста Каспара Горкшса Иева Горкша в интервью журналу Santa открыто рассказала о причинах развода.
Латвийский актер, режиссер театра и кино Родион Кузьмин рассказал в соцсетях о происходящем в Рижском русском театре имени Михаила Чехова и выразил поддержку нынешнему директору Дане Бйорк.
В последние годы все больше людей в Латвии задумываются и реализуют идею поездки на несколько месяцев в теплые страны, чтобы перезимовать. Особенно популярными стали Таиланд и Индонезия, куда ежегодно приезжают тысячи людей со всего света. Люди, которые зимовали за границей, в теплых странах, часто замечали, что жизнь там даже дешевле, чем в Латвии. Чтобы выяснить, так ли это, мы провели журналистский эксперимент, сравнив расходы трех пар за последний месяц.
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