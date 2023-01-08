Вс, 8.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Полиция просит о помощи: в Риге пропал подросток

rus.tvnet.lv/LETA
Полиция просит о помощи: в Риге пропал подросток
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Патрик Якупцевич
Патрик Якупцевич Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Государственная полиция просит жителей оказать помощь в поисках подростка, который вышел из дома в Риге на улице Залвес в субботу вечером около 22:30 и до сих пор не вернулся.

Патрик Якупцевич, 2008 года рождения, ростом примерно 160 сантиметров, худощавый, со светлыми волосами, был одет в синюю куртку и коричневые ботинки.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего подростка, просят немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх