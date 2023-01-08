Государственная полиция просит жителей оказать помощь в поисках подростка, который вышел из дома в Риге на улице Залвес в субботу вечером около 22:30 и до сих пор не вернулся.
Полиция просит о помощи: в Риге пропал подросток
Полиция просит о помощи: в Риге пропал подросток
Патрик Якупцевич, 2008 года рождения, ростом примерно 160 сантиметров, худощавый, со светлыми волосами, был одет в синюю куртку и коричневые ботинки.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего подростка, просят немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова