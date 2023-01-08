Совсем недавно Лионель Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. На каждом матче ЧМ легендарного футболиста поддерживала супруга - 34-летняя Антонелла Рокуццо. О том, кто она такая, рассказывает портал Sport24.
Красотка, модель и жена Лионеля Месси - кто такая Антонелла Рокуццо?
Ходят слухи, что Лионель и Антонелла встречались с самого детства. На самом деле это не так - они действительно знакомы с детства, и в возрасте 11 лет Месси даже написал подруге, что когда-нибудь они будут вместе.
Однако всё складывалось не столь гладко. В 13 лет Месси с семьей переехал в Испанию - это произошло после того, как футбольный клуб "Барселона" согласился оплачивать лечение юного футболиста. Девушка за ним поехать не смогла, поэтому отношения сохранились на уровне детской дружбы.
Когда Антонелле было 20 лет, а Лионелю 19, в автоаварии погибла одна из подруг девушки, Урсулу Ноцс. После этого Месси вернулся в Аргентину, чтобы поддержать подругу, и отношения получили новый виток.
В то время Антонелла встречалась с другим парнем, однако рассталась с ним. "По крайней мере она бросила меня ради Месси, а не какого-то старого пердуна", - отреагировал на это её бывший бойфренд.
В июне 2019 года Месси и Рокуццо сыграли свадьбу. На торжественной церемонии, состоявшейся в Аргентине, присутствовали одноклубники Месси, а также, например, певица Шакира с тогдашним мужем Жераром Пике.
Как пишет издание Vanity Fair España, Антонелла Рокуццо получила степень бакалавра в области гуманитарных и социальных наук в Национальном университете Росарио в Аргентине и начала обучение в аспирантуре по стоматологии, однако затем бросила учёбу, чтобы быть поближе к возлюбленному.
В ноябре 2016 года она подписала модельный контракт с дизайнером Рики Саркани, а в 2017-м открыла вместе с женой футболиста Луиса Суареса Софией Бальби бутик обувного бренда Sarkany в Барселоне. Кроме того, в её портфолио - сотрудничество с известными фитнес-брендами и компаниями, в том числе, например, с Adidas.
Месси и Рукоццо воспитывают трёх сыновей - в 2012 году у пары родился сын Тьяго, в 2015-м - Матео, а в 2018-м - младший сын Чиро.
"Ты растёшь и учишься, набираешься опыта во всех сферах жизни на поле и вне его. Но как человека рождение троих детей изменило мой взгляд на жизнь, мой образ мышления, а также помогло мне расти. Несмотря на то, что дома с тремя детьми у нас мало времени для отдыха, мы стараемся наслаждаться каждой секундой с ними, будь то просмотр телевизора, игры или что-то еще. Нам нравится оставаться дома и наслаждаться этими моментами", - рассказал ранее о детях Месси.
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