Красотка, модель и жена Лионеля Месси - кто такая Антонелла Рокуццо?

В июне 2019 года Месси и Рокуццо сыграли свадьбу. На торжественной церемонии, состоявшейся в Аргентине, присутствовали одноклубники Месси, а также, например, певица Шакира с тогдашним мужем Жераром Пике.

Как пишет издание Vanity Fair España, Антонелла Рокуццо получила степень бакалавра в области гуманитарных и социальных наук в Национальном университете Росарио в Аргентине и начала обучение в аспирантуре по стоматологии, однако затем бросила учёбу, чтобы быть поближе к возлюбленному.

В ноябре 2016 года она подписала модельный контракт с дизайнером Рики Саркани, а в 2017-м открыла вместе с женой футболиста Луиса Суареса Софией Бальби бутик обувного бренда Sarkany в Барселоне. Кроме того, в её портфолио - сотрудничество с известными фитнес-брендами и компаниями, в том числе, например, с Adidas.

Месси и Рукоццо воспитывают трёх сыновей - в 2012 году у пары родился сын Тьяго, в 2015-м - Матео, а в 2018-м - младший сын Чиро.

"Ты растёшь и учишься, набираешься опыта во всех сферах жизни на поле и вне его. Но как человека рождение троих детей изменило мой взгляд на жизнь, мой образ мышления, а также помогло мне расти. Несмотря на то, что дома с тремя детьми у нас мало времени для отдыха, мы стараемся наслаждаться каждой секундой с ними, будь то просмотр телевизора, игры или что-то еще. Нам нравится оставаться дома и наслаждаться этими моментами", - рассказал ранее о детях Месси.