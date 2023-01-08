"Россия – "православный талибан": Украина сообщила об обстреле гуманитарной миссии ООН

Он сообщил, что с российской стороной была договоренность, что не будет обстрелов, но когда миссия ООН везла груз гуманитарной помощи в Орехово, она попала под обстрел.

"(7 января) у нас в Запорожской области была делегация Организации Объединенных Наций, была руководитель гуманитарной миссии в Украине Дениз Браун. Была договоренность, что не будет обстрелов, однако к сожалению сторона агрессора, которая обещала, что не будет стрелять, (в субботу) утром обстреливала даже миссию ООН, которая привезла в Орехов гуманитарную помощь", - цитирует его "РБК-Украина".

По словам Старуха, Россия продолжает игнорировать все законы войны и даже собственные обещания.

"Россия – "православный талибан", не имеющий понятия о чем-то святом и пренебрегающий всеми правилами человеческого сосуществования", - заявил Старух.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг приказал министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии фронта в Украине на время православного Рождества.

В ночь на субботу Россия обстреляла не только Запорожье, но и Днепропетровскую область, а также Краматорск и Константиновку в Донецкой области.