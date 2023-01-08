Пьяные за рулем: за сутки начато 13 уголовных процессов, будет конфисковано шесть машин

За управление транспортным средством после употребления наркотических веществ или когда концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность, а также конфискуется автомобиль, если он принадлежит правонарушителю.

Если автотранспортное средство не принадлежит самому водителю, то с него взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости транспортного средства, которым управлял нарушитель.

Согласно собранным полицией данным, за последние 24 часа шестеро водителей, пойманных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управляли собственным транспортным средством, которое теперь будет конфисковано, а семеро правонарушителей управляли автомобилями, которые им не принадлежали.