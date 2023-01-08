Латвийская команда саночников победила на этапе Кубка мира в Сигулде

Таким образом, на этих выходных латвийские спортсмены в Сигулде победили в четырёх из пяти дисциплин, подтвердив таким образом, что будут фаворитами и на предстоящем на следующей неделе чемпионате Европы.

Латыши стартовали предпоследними в конкуренции из восьми команд, и в сумме преодолели трассу за две минуты и 12,111 секунды, что стало новым рекордом трассы, который был улучшен на 0,722 секунды.

После этого на трассу вышли немецкие саночники, которые уступили латышам 0,228 секунды и были вынуждены смириться со вторым местом. Бронзу завоевала команда из США, которая отстала от латвийской команды на 0,837 секунды.

В первой командной эстафете этого сезона Латвия заняла второе место и по сумме двух соревнований делит первое место с Германией.

В конце следующей неделе в Сигулде пройдёт пятый этап Кубка мира, который одновременно станет и чемпионатом Европы.

Напомним, в воскресенье в мужских соревнованиях победу одержал Кристерс Апарйодс, а в первое место занял латвийский экипаж двоек. Ботс/Плуме дважды улучшили рекорд трассы и заняли первое место, тогда как в женской конкуренции победу одержали Анда Упите/Сандия Озолиня. В свою очередь в одиночных женских соревнованиях Элина Иева Витола заняла второе место.