У Плявиняс вышла из берегов Айвиексте, затоплено несколько дворов

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня сообщила, что в 9:41 спасатели получили вызов в Крустпилсскую волость Екабпилсского края, где, по предварительной информации, стремительно затопило один жилой дом. На месте было установлено, что затоплен одноэтажный жилой дом, в котором находятся четыре человека.

Сотрудники VUGD эвакуировали двух человек на лодке, еще двое от эвакуации отказались.

Инженер по гражданской обороне самоуправления Екабпилсского края Талис Залва сообщил, что в настоящее время в Екабпилсе нет опасности затопления, уровень воды в Даугаве понизился, а уровень воды в реках, впадающих в Даугаву, в т. ч. Айвиексте, высок, но понемногу начинает снижаться.

Залва добавил, что ситуация в Екабпилсском крае контролируется.

Начальник управления Плявиньского объединения Андрис Амбайнис сообщил, что в воскресенье в 9:30 на Даугаве сдвинулся лед и заблокировал Айвиексте, что затруднило поступление воды в Даугаву, а уже примерно в 13:00 уровень воды немного упал.

Амбайнис добавил, что в окрестностях Плявиняс затоплены некоторые дворы, но не дома, а это значит, что жителям пока не нужна помощь для эвакуации.

По его словам, жители одного дома эвакуировались, однако, поскольку уровень воды немного снизился, остальным пока ничего не угрожает.

В настоящее время комиссия гражданской обороны выехала на берег реки, планируется постоянное дежурство муниципальной полиции, а также присутствие VUGD.

"Сейчас мы ждем, как будет развиваться ситуация, однако в случае необходимости помощь жителям будет оказана", - заверил Амбайнис.

Как сообщалось, по всей стране действует желтое предупреждение гидрологов о высоком уровне воды в реках, а у Даугавы в Айзкраукльском и Екабпилсском краях действует оранжевое предупреждение.