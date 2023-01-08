"Нам предложат корейский сценарий": чиновник безопасности Украины о российской идее перемирия

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы... Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это "38 параллель", - сказал Данилов, имея в виду параллель, по которой разделены Северная и Южная Кореи.

По словам Данилова, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак встречается с бывшими политиками в Европе и при их посредничестве передает, что россияне готовы уступить, чтобы исправить нынешний статус "статус кво" и принудить Украину к перемирию.

В то же время Данилов добавил, что представители Кореи недавно отметили, что разделение Корейского полуострова на две части по 38-й параллели было ошибкой - уступка была допущена в пятидесятые годы прошлого века после окончания войны Северной Кореи и Южной Кореи.

Ранее Данилов отметил, что Россия готовится к эскалации военных действий в феврале.