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Швеция не может выполнить отдельные требования Турции, чтобы вступить в в НАТО

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Швеция не может выполнить отдельные требования Турции, чтобы вступить в в НАТО
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Фото: Reuters/ScanPix

Швеция не может выполнить отдельные требования Турции, которая месяцами блокировали присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, в воскресенье сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия может ожидать, что обе страны будут присоединены к НАТО одновременно.

"Турция подтвердила, что мы сделали то, что обещали, но так и но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем ожидать, чего мы не хотим давать".

Кристерссон сказал это на конференции по безопасности, в которой участвовал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы уверены, что Турция решит, мы просто не знаем, когда", - добавил он, сказав, что это зависит и от внутренней политики Турции и "способности Швеции показать свою серьезность".

Реагируя на повторное вторжение России в Украину, которая началось в феврале прошлого года, Швеция и Финляндия отказались от длившейся десятилетия политики нейтралитета и заявили об участии в НАТО.

Однако Турция потребовала, чтобы Швеция и Финляндия заняли более жесткую позицию против группировок курдов, именуемых в Турции "террористами", в обмен на поддержку при вступлении в НАТО.

Турция больше обращалась к Швеции в связи с ее тесными связями с курдской диаспорой.

Швеция и Финляндия подали заявку на участие в НАТО в мае. Месяц спустя они подписали трехстороннее соглашение с Турцией, чтобы разрешить возражения Анкары на вступление в альянс.

Все остальные страны НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, кроме Венгрии, которая обещала это сделать в феврале.

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