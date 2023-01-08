В воскресенье, 8 января, по меньшей мере два человека умерли на востоке Украины, сообщают должностные лица Украины. Однако российские должностные лица утверждают, что в ракетных ударах уничтожены украинские воинские бараки, и что погибло 600 человек.
Россия утверждает, что убила 600 украинских солдат. В Украине это отрицают - говорят о смерти двоих
Руководитель военной администрации Донецкого округа Павло Кириленко сообщил, что в Бахмуте был убит один человек, а восемь человек ранены.
Он также подтвердил, что ракетные обстрелы российской армии были направлены на Краматорск и Константиновку.
В Харьковском округе от обстрелов в ночь на воскресенье пострадала Мерефа, где погиб один человек, подтвердил руководитель военного администрации Харьковского округа Олег Синехубов.
В свою очередь, в российской армии заявили, что ракеты, выпущенные по Краматорску, попали в бараки украинских солдат, убив 600 человек.
Должностные лица Украины пока не комментировали эту информацию.
Пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что ракетный удар был ответом на ракетный удар, нанесенный по Макеевке на юге Украины, после которого российская сторона подтвердила гибель по меньшей мере 89 военнослужащих.
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