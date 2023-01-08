Видео ⟩ Депутаты не устранили стремительный рост зарплат у политиков

Депутат Вуцанс, в свою очередь, отвечает, что более длительная оценка необходима, так как изменение зарплат может повлиять на всю реформу вознаграждения. Хотя он также считает, что у высших должностных лиц рост зарплат слишком быстрый, он не может быть оторван от общей системы вознаграждения: "Над этим работала Государственная канцелярия, привлекая экспертов, и у них есть эти знания. Я не уверен, что одна из комиссий Сейма сейчас имеет специфическую информацию, на которой была основана эта модель. По-моему, эта структура, которая над ней работала, лучше всего знает, как это делается, возможны ли там улучшения, и каким образом эти улучшения должны быть выполнены".