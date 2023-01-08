Второе воскресенье нового года прошло. Что произошло в воскресенье, 8 января, можно узнать в ежедневном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 8 января ⟩ Умер Гундарс Берзиньш, "корейский сценарий" для Украины и открытие границ Китая
Новости Латвии:
В воскресенье в возрасте 63 лет скончался политик Гундарс Берзиньш, свидетельствует пост его друга, писателя Нормунда Бельскиса в Facebook.
Найден подросток, который в субботу вечером вышел из дома на улице Залвес в Риге и пропал.
Врачи Детской клинической университетской больницы рекомендуют своевременно подготовиться к тому, что ребенок может заболеть, говорится в сообщении больницы.
Неделю назад в морге клинической университетской больницы Паула Страдиня были перепутаны тела двух женщин. Семья Сантии не могла попрощаться с мамой, пока не обнаружилось ее местонахождение. В субботу, 7 января, с женщиной удалось попрощаться, сообщает Латвийское телевидение.
На следующей неделе в Резекне состоится открытие магазина бренда Sinsay.
За рубежом:
Россия может предложить Украине "корейский сценарий", который будет означать разделение государства. Идеи России о перемирии по телевидению открыл Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает новостное агентство "Укринформ".
В воскресенье, 8 января, по меньшей мере два человека умерли на востоке Украины, сообщают должностные лица Украины. Однако российские должностные лица утверждают, что в ракетных ударах уничтожены украинские воинские бараки, и что погибло 600 человек.
Российские войска, несмотря на обещания прекратить огонь на Рождество, обстреляли в Запорожской области миссию ООН, доставлявшую гуманитарную помощь, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом в ночь на воскресенье, 8 января, задержали 32-летнего гражданина Ирана по подозрению в подготовке исламистского теракта. Полицейский спецназ штурмовал квартиру иранца в городе Кастроп-Рауксель около полуночи. Подозреваемого, а также еще одного мужчину, предположительно его брата, вывели на улицу в одном нижнем белье и футболке и посадили в полицейский фургон. Ни тот, ни другой не оказывали сопротивления.
Прибывающим в Китай путешественникам больше не нужно будет проходить карантин, однако по-прежнему потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный в не ранее чем за 48 часов до поездки.
В результате инцидента в торговом центре Iso Omena в Эспоо, Финляндия, погиб один человек, передает Yle со ссылкой на местную полицию.
Несколько дней назад российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован с осложнениями, вызванными Covid-19. Теперь его состояние ухудшилось и он переведен в реанимацию, пишут российские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы Baza и Mash и телеканал "360".
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