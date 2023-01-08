Главное за 8 января ⟩ Умер Гундарс Берзиньш, "корейский сценарий" для Украины и открытие границ Китая

Российские войска, несмотря на обещания прекратить огонь на Рождество, обстреляли в Запорожской области миссию ООН, доставлявшую гуманитарную помощь, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом в ночь на воскресенье, 8 января, задержали 32-летнего гражданина Ирана по подозрению в подготовке исламистского теракта. Полицейский спецназ штурмовал квартиру иранца в городе Кастроп-Рауксель около полуночи. Подозреваемого, а также еще одного мужчину, предположительно его брата, вывели на улицу в одном нижнем белье и футболке и посадили в полицейский фургон. Ни тот, ни другой не оказывали сопротивления.

Прибывающим в Китай путешественникам больше не нужно будет проходить карантин, однако по-прежнему потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный в не ранее чем за 48 часов до поездки.

В результате инцидента в торговом центре Iso Omena в Эспоо, Финляндия, погиб один человек, передает Yle со ссылкой на местную полицию.

Несколько дней назад российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован с осложнениями, вызванными Covid-19. Теперь его состояние ухудшилось и он переведен в реанимацию, пишут российские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы Baza и Mash и телеканал "360".

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