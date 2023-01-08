Об отставке попросил директор Департамента налоговой и таможенной полиции VID Каспар Подиньш

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в прошлом году провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах, в том числе VID. Эти следственные действия были проведены в начале июня в начатом уголовном процессе по подозрению о возможном взяточничестве в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Во время уголовного процесса были задержаны три лица, а еще два человека получили право на защиту. К двум из этих лиц было применено заключение под стражу.

Более подробную информацию об этом деле KNAB не предоставил, но информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA, свидетельствует о том, что в деле был арестован начальник Первого следственного отдела Управления по расследованию финансовых преступлений Департамента налоговой и таможенной полиции VID Интар Шталбергс.

Nekā personīga ранее сообщало, что осенью 2021 года владелец предприятия Stiga RM Андрис Рамолиньш получил сигнал о том, что против него готовится заказное уголовное дело. Через несколько месяцев Рамолиньша действительно разыскала следователь налоговой и таможенной полиции и сообщила, что против семейных предприятий предпринимателя начат уголовный процесс.