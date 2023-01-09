Удар по Краматорску: Минобороны РФ заявило об "операции возмездия", но журналисты не нашли следов гибели украинских военных

Авторы канала "Военный осведомитель" (которых перепостил "Рыбарь" - один из самых популярных "военных блогеров") дали своему сообщению об обстреле Краматорска красноречивый заголовок "Поговорим об "очковтирательстве".

"Ракетные удары в ночь на 8 января пришлись на 28-е и 47-е училища в Краматорске, где были расквартированы солдаты противника, - пишет автор сообщения. - Как можно видеть по результатам с места, прямых попаданий по зданиям добиться так и не удалось - ракеты попали либо в землю рядом, либо в соседние гаражи, выбив стекла и повредив облицовку училищ".

По утверждению "Военного осведомителя", "не ясно, кто и по какой причине решил, что внутри погибло сразу 600 украинских солдат, если здание на самом деле так и не было поражено (даже остался гореть свет)". "Вместо настоящего уничтожения личного состава противника, что и стало бы достойным ответом, была выдумана исключено медийная операция возмездия", - утверждает автор поста.

Опровергая сообщение России о масштабных жертвах среди украинских солдат, представитель ВСУ Сергей Череватый сравнил его с предыдущими заявлениями российской армии об уничтожении имеющихся у Украины высокоточных систем залпового огня HIMARS. "Эта информация так же верна, как и данные о том, что она уничтожила все наши HIMARS", - сказал представитель ВСУ.

"Уничтожили" больше HIMARS, чем получила Украина