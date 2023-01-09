В минувшие выходные в Сигулде прошёл этап Кубка мира по санному спорту. Во время второго заезда мужских одиночных соревнований, сани австрийского спортсмена Йонаса Мюллера вылетели за пределы трассы.
ВИДЕО ⟩ Сани австрийца вылетели за пределы трассы в Сигулде
Сани австрийца вылетели за пределы трассы в Сигулде
25-летний саночник упал в нижней части сигулдской трассы, в результате чего сани вылетели за пределы ледяной трассы.
К счастью, спортсмен остался на трассе и серьёзно не пострадал. Австрийский саночник покинул трассу самостоятельно, без посторонней помощи. Повезло также зрителям, в которых чудом не попали сани австрийца.
Austrijas kamaniņu braucējam Jonasam Milleram otrais brauciens beidzās pavisam nelāgi. 💥 pic.twitter.com/qRuIqc0eaM— TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) January 8, 2023
В этом сезоне, после шести этапов Кубка мира, Мюллер занимает 8-е место в общем зачёте.
Соревнования пройдут в Латвии и на этой неделе - с 13 по 15 января в Сигулде пройдёт этап Кубка мира и чемпионата Европы.
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