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ВИДЕО ⟩ Сани австрийца вылетели за пределы трассы в Сигулде

rus.tvnet.lv
Сани австрийца вылетели за пределы трассы в Сигулде
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Йонас Мюллер
Йонас Мюллер Фото: EPA/Scanpix

В минувшие выходные в Сигулде прошёл этап Кубка мира по санному спорту. Во время второго заезда мужских одиночных соревнований, сани австрийского спортсмена Йонаса Мюллера вылетели за пределы трассы.

25-летний саночник упал в нижней части сигулдской трассы, в результате чего сани вылетели за пределы ледяной трассы.

К счастью, спортсмен остался на трассе и серьёзно не пострадал. Австрийский саночник покинул трассу самостоятельно, без посторонней помощи. Повезло также зрителям, в которых чудом не попали сани австрийца.

В этом сезоне, после шести этапов Кубка мира, Мюллер занимает 8-е место в общем зачёте.

Соревнования пройдут в Латвии и на этой неделе - с 13 по 15 января в Сигулде пройдёт этап Кубка мира и чемпионата Европы.

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