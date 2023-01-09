ВИДЕО ⟩ Сани австрийца вылетели за пределы трассы в Сигулде

25-летний саночник упал в нижней части сигулдской трассы, в результате чего сани вылетели за пределы ледяной трассы.

К счастью, спортсмен остался на трассе и серьёзно не пострадал. Австрийский саночник покинул трассу самостоятельно, без посторонней помощи. Повезло также зрителям, в которых чудом не попали сани австрийца.

Austrijas kamaniņu braucējam Jonasam Milleram otrais brauciens beidzās pavisam nelāgi. 💥 pic.twitter.com/qRuIqc0eaM — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) January 8, 2023

В этом сезоне, после шести этапов Кубка мира, Мюллер занимает 8-е место в общем зачёте.

Соревнования пройдут в Латвии и на этой неделе - с 13 по 15 января в Сигулде пройдёт этап Кубка мира и чемпионата Европы.