Младший брат Мбаппе рвётся в основу "ПСЖ". 16-летний Этан тоже станет суперзвездой?

16 декабря "ПСЖ" сыграл с "Парижем" (2:1). На 45-й минуте этой встречи произошло знаменательное событие - на замену у "ПСЖ" вышел Этан Мбаппе, младший брат Килиана. Этот матч для тогда ещё 15-летнего полузащитника стал дебютным.

Этан Мбаппе - игрок 2006 года рождения, 29 декабря ему исполнилось 16 лет. Он начал карьеру в "Бонди", но летом 2017-го вслед за старшим братом перешёл в "ПСЖ". Родители решили, что Этану лучше находиться в Париже, где он будет ближе к Килиану.

В 2020 году Мбаппе-младший выступал за команду до 17 лет, провёл там 15 матчей и забил четыре мяча. Летом 2021 года он подписал с "ПСЖ" контракт на три года, а ещё год спустя перешёл в команду до 19 лет.

В октябре прошлого года после победы "ПСЖ" над "Труа" (4:3) Этан Мбаппе оказался на тренировке главной команды. Он занимался с основой по приглашению главного тренера Кристофа Галтье.