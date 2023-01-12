А вы знали, что у французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе есть 16-летний брат Этан? Более того - он тоже футболист и недавно дебютировал за парижан. Станет ли младший Мбаппе тоже суперзвездой и выйдут ли братья на поле вместе? Вопрос, которым задаются многие болельщики.
Младший брат Мбаппе рвётся в основу "ПСЖ". 16-летний Этан тоже станет суперзвездой?
16 декабря "ПСЖ" сыграл с "Парижем" (2:1). На 45-й минуте этой встречи произошло знаменательное событие - на замену у "ПСЖ" вышел Этан Мбаппе, младший брат Килиана. Этот матч для тогда ещё 15-летнего полузащитника стал дебютным.
Этан Мбаппе - игрок 2006 года рождения, 29 декабря ему исполнилось 16 лет. Он начал карьеру в "Бонди", но летом 2017-го вслед за старшим братом перешёл в "ПСЖ". Родители решили, что Этану лучше находиться в Париже, где он будет ближе к Килиану.
В 2020 году Мбаппе-младший выступал за команду до 17 лет, провёл там 15 матчей и забил четыре мяча. Летом 2021 года он подписал с "ПСЖ" контракт на три года, а ещё год спустя перешёл в команду до 19 лет.
В октябре прошлого года после победы "ПСЖ" над "Труа" (4:3) Этан Мбаппе оказался на тренировке главной команды. Он занимался с основой по приглашению главного тренера Кристофа Галтье.
В этом сезоне Этан дебютировал в Юношеской лиге УЕФА, сыграл пять матчей и отметился двумя голевыми передачами во встречах, где выходил на поле в основном составе. Многие считают, что Этан - один из самых перспективных игроков академии "ПСЖ".
Мбаппе-младший играет в центре поля. Этан - левша, хорошо видит поле и любит опускаться к центральным защитникам при розыгрыше мяча, но может переключиться и на рывки в штрафную. Конкурировать с братом за место в старте он точно не будет.
"Это новая звезда из академии "ПСЖ", которая должна засверкать через два-три года в основном составе. Главное - не потерять такого таланта в 2024 году, когда у него закончится контракт", - отметили журналисты французской газеты Le Parisien.
Правда, шанс, что братья Мбаппе сыграют в одном составе, крайне небольшой. Килиан давно находится в поле зрения европейских футбольных грандов, а слухи всё чаще отправляют его в "Реал". Да и в Париже, честно говоря, суперфорвард засиделся.
Но если братьям не удастся выйти за главную команду "ПСЖ", то есть все шансы сделать это на чемпионате мира 2026 года. Этану на момент турнира будет 19 лет. В этом возрасте его старший брат стал чемпионом мира. Будем следить.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!