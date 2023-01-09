Теннисистам с Covid-19 разрешили участвовать в Australian Open

Глава Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тайли заявил, что спортсмены больше не обязаны уведомлять организаторов турнира о наличии положительных тестов на Covid-19 и могут продолжать играть при хорошем самочувствии.

"Мы разъяснили это игрокам, а также нашим сотрудникам. Мы просим при плохом самочувствии оставаться дома. Вероятно, будут игроки, которые будут выступать с коронавирусом", - заявил Тайли.

Представители федерации заявили, что те же рекомендации относятся и к зрителям - всем, кто почувствовал себя плохо, советуют сдать тест на Covid-19 и изолироваться в течение как минимум пяти дней.

Напомним, в январе 2022 года сербскому теннисисту Новаку Джоковичу закрыли въезд на три года из-за отсутствия прививки от коронавируса. Теннисист провёл несколько дней в центре для нелегальных мигрантов, после чего был депортирован, ему запретили въезд в страну на три года, но новый министр иммиграции Эндрю Джайлс отменил это решение. 9 января 2023 года Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open.

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января.