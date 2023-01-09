На этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке состоялась смешанная эстафета, которую выиграла команда Франции. Но куда больше говорили о поступке бельгийца Тьерри Ланже на огневом рубеже.
ВИДЕО ⟩ Биатлонист направил дуло винтовки себе в лицо прямо во время гонки
На втором круге эстафеты у Ланже случилась большая неприятность: он так неудачно упал на трассе, что пострадала его винтовка. Кроме того, дуло оружия оказалось забито снегом, который было крайне сложно извлечь.
В итоге Ланже совершил поступок, который, скорее всего, будут демонстрировать в обучающем видео - с целью показать, что запрещено делать на огневом рубеже. Спортсмен поднёс дуло винтовки ко рту, чтобы продуть его.
Doppio zero di Thierry Langer che sa di eroico #Biathlon #POK23 pic.twitter.com/n4Slm9mmK0— Leonardo (@Leonardo44447) January 8, 2023
По правилам, спортсмен должен был на стрельбище поднять руку и предупредить судей о неисправности, а те, в свою очередь, передали бы ему запасное оружие.
Однако в порыве гонки 31-летний биатлонист решил всё сделать сам и начал прочищать дуло лыжной палкой. На повторах в трансляции видно, как бельгиец несколько раз пробивает инвентарём ствол винтовки, который направлен ему прямо в лицо.
Удивительно, но после всех этих действий ему удалось отстреляться без промахов и дополнительных патронов.
Олимпийский чемпион Бьёрн Ферри был ошарашен увиденным.
"Это крайне опасно для жизни. Спортсмену нельзя направлять дуло винтовки в лицо. Это катастрофа", - сказал Ферри, работающий экспертом в Национальной телерадиовещательной компании Швеции.
Действия бельгийца осудили также норвежские комментаторы и биатлонисты.
"На это просто неприятно смотреть. За это он должен быть дисквалифицирован. Это самая большая ошибка, которую можно совершить", - сказал норвежский эксперт по биатлону Ола Лунде в эфире NRK.
Ланже передал эстафету 21-м, и в итоге его команда заняла десятое место. В эстафетной гонке победу одержали французы, сумевшие завоевать первое место, несмотря на штрафной круг. Они опередили команды Италии и Швеции (на 24,6 и 47,2 секунды соответственно).
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