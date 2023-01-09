ВИДЕО ⟩ Биатлонист направил дуло винтовки себе в лицо прямо во время гонки

На втором круге эстафеты у Ланже случилась большая неприятность: он так неудачно упал на трассе, что пострадала его винтовка. Кроме того, дуло оружия оказалось забито снегом, который было крайне сложно извлечь.

В итоге Ланже совершил поступок, который, скорее всего, будут демонстрировать в обучающем видео - с целью показать, что запрещено делать на огневом рубеже. Спортсмен поднёс дуло винтовки ко рту, чтобы продуть его.

По правилам, спортсмен должен был на стрельбище поднять руку и предупредить судей о неисправности, а те, в свою очередь, передали бы ему запасное оружие.

Однако в порыве гонки 31-летний биатлонист решил всё сделать сам и начал прочищать дуло лыжной палкой. На повторах в трансляции видно, как бельгиец несколько раз пробивает инвентарём ствол винтовки, который направлен ему прямо в лицо.