"В Латвии хотят запретить "всесезонки" - такие громкие заголовки недавно появились в местных СМИ и вызвали волну обсуждений среди водителей. Какие шины считаются всесезонными и действительно ли их могут запретить в нашей стране, разбирался RUS TVNET.
В Латвии могут запретить "всесезонки"?
Какие всесезонные шины используются в Латвии?
Многие считают, что шины с обозначением M+S всесезонные, но это не совсем так.
Обозначение M+S - Mud and Snow (грязь и снег) - используется на покрышках для внедорожников, однако многие производители ставят данную аббревиатуру и на летние покрышки. Как правило, такие шины не предназначены для использования круглый год, так как в основном они производятся в регионах с достаточно теплым климатом и не могут полноценно выполнять свои функции в наших погодных условиях.
Для того чтобы безопасно ездить по латвийским дорогам, водителям стоит выбирать всесезонные шины с надписями all season (все сезоны), 4S (4 сезона), tous terrain (все покрытия) или AW (Any weather - любая погода). Это означает, что шины созданы для скользких дорог и зимних условий. Стоит учитывать, что по законам Латвии эти маркировки не являются официальными. Как пояснил RUS TVNET владелец сервиса Auto riepu serviss в Пиньки Дидзис, данные надписи на шинах лишь дают характеристику покрышкам.
Чтобы удачно пройти техосмотр в Латвии, на всех зимних и всесезонных шинах (для автомобилей массой не более 3,5 т) должна быть маркировка M+S, M.S., M&S или значок горы со снежинкой, сказано в "Правилах о государственном техническом осмотре транспортных средств и техническом контроле на дорогах".
Важно учитывать, что одной маркировки на шинах недостаточно, чтобы пройти техосмотр и безопасно чувствовать себя на дороге. Нужно обращать внимание и на глубину протектора шин. CSDD напоминает, что зимой, с 1 декабря до 1 марта, вне зависимости от маркировки шины глубина протектора должна быть следующей:
- Минимальная глубина 4 мм - транспортные средства полной массой до 3500 кг (например, легковые автомобили);
- Минимальная глубина 3 мм - автобусы;
- Минимальная глубина 2 мм - автомобили полной массой более 3500 кг;
- Минимальная глубина 1,6 мм - прицепы.
В Латвии "всесезонки" хотят запретить?
Пока это лишь начало дискуссии с подачи Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Никаких решений и законодательных изменений в Латвии пока нет.
Однако такой запрет уже действует в Эстонии. С 1 декабря 2022 года в соседней стране запрещены шины с маркировкой M+S, писал Rus.Postimees. Въезжать в Эстонию зимой с такими шинами запрещено.
Именно шин с маркировкой M+S могут коснуться намеченные в Латвии изменения. Это подтвердил руководитель технического департамента CSDD Янис Лиепиньш:
"Если имеется только обозначение M+S, как было привычно до настоящего момента, в дальнейшем они могут не считаться зимними шинами".
Предполагается предусмотреть в законе, что зимними шинами считаются только те, которые промаркированы значком горы и снежинки. Это международно введенное обозначение свидетельствует о том, что шины прошли усиленные тесты и признаны подходящими для езды в условиях снега и льда.
Есть также шины, имеющие как обозначение М+S, так и гору со снежинкой. Они, скорее всего, тоже будут признаны годными.
"Шины M+S не в полной мере выполняют функцию зимних шин, а их рисунок протектора больше подходит для летних условий. Шины M+S недостаточно безопасны и никогда не будут выполнять те же функции, что и зимние шины, прошедшие усиленные испытания и признанные пригодными для езды по снегу и льду", - сообщил RUS TVNET представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.
Он отметил, что пока об этом только ведутся дискуссии и изменения вступят в силу еще нескоро.
Малмейстерс указал, что
для водителей, которые используют данные шины, обязательно будет предусмотрен переходный период, чтобы можно было износить шины и потом приобрести подходящие для зимы покрышки с нужной маркировкой.
В переходный период можно будет ездить с шинами M+S зимой, однако по истечении этого переходного периода шины M+S больше не будут разрешены для использования зимой, за что также будет взиматься штраф. Как и сейчас, когда с 1 декабря по 1 марта запрещено ездить на летней резине в зимний период, добавил Малмейстерс.
Как рассказал RUS TVNET владелец автосервиса Дидзис, в Латвии сейчас не так много людей ездят на машинах с покрышками M+S, на большинстве уже есть значок горы со снежинкой.
"Я бы сказал, что уже процентов 80 в Латвии ездят на всесезонных шинах с нужными маркировками", - отметил он.
Также планируется изменить период, когда автомобиль должен быть оснащен зимней резиной. На данный момент это период с 1 декабря по 1 марта, но не исключено, что в дальнейшем он будет меняться в зависимости от погоды: если зима со снегом и сплошными морозами наступит до 1 декабря, как это было в конце 2022 года, то соответствующие шины также необходимо будет поменять быстрее, чтобы снизить риски при движении с шинами, не соответствующими условиям.
Как пояснил RUS TVNET директор департамента списывания рисков компании ERGO Райтис Чаклис, опасные ситуации на дорогах возникают чаще всего в переходный период, когда водители переходят с летней резины на зимнюю. Особенно опасно, когда на улице уже зимние условия (снег и гололед), а зимняя резина еще не обязательна - до 1 декабря. Именно тогда клиенты компании чаще всего попадают в аварии из-за несоответствующих покрышек.
"Например, в ноябре прошлого года произошло ДТП, где в припаркованную машину, на заднем сиденье которой сидел маленький ребенок, врезался другой автомобиль. Его занесло, так как он ехал на летней резине.
Эта ситуация наглядно иллюстрирует, насколько опасными мы становимся не только для себя, но и для окружающих, если не ставим на машину соответствующие шины", - рассказал RUS TVNET представитель ERGO.
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