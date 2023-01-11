В Латвии могут запретить "всесезонки"?

Как рассказал RUS TVNET владелец автосервиса Дидзис, в Латвии сейчас не так много людей ездят на машинах с покрышками M+S, на большинстве уже есть значок горы со снежинкой.

"Я бы сказал, что уже процентов 80 в Латвии ездят на всесезонных шинах с нужными маркировками", - отметил он.

Также планируется изменить период, когда автомобиль должен быть оснащен зимней резиной. На данный момент это период с 1 декабря по 1 марта, но не исключено, что в дальнейшем он будет меняться в зависимости от погоды: если зима со снегом и сплошными морозами наступит до 1 декабря, как это было в конце 2022 года, то соответствующие шины также необходимо будет поменять быстрее, чтобы снизить риски при движении с шинами, не соответствующими условиям.

Как пояснил RUS TVNET директор департамента списывания рисков компании ERGO Райтис Чаклис, опасные ситуации на дорогах возникают чаще всего в переходный период, когда водители переходят с летней резины на зимнюю. Особенно опасно, когда на улице уже зимние условия (снег и гололед), а зимняя резина еще не обязательна - до 1 декабря. Именно тогда клиенты компании чаще всего попадают в аварии из-за несоответствующих покрышек.

"Например, в ноябре прошлого года произошло ДТП, где в припаркованную машину, на заднем сиденье которой сидел маленький ребенок, врезался другой автомобиль. Его занесло, так как он ехал на летней резине.

Эта ситуация наглядно иллюстрирует, насколько опасными мы становимся не только для себя, но и для окружающих, если не ставим на машину соответствующие шины", - рассказал RUS TVNET представитель ERGO.