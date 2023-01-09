ГЛАВНОЕ ЗА 9 ЯНВАРЯ ⟩ Сбой связи, задержан прокремлевский "тиктокер" и новые подробности об убийстве Беззубова

Утром в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли рынок села Шевченково в Харьковской области Украины. Погибли две женщины, пострадали пять человек.

В, казалось бы, скромном производственном здании на улице Стаадиони в Пярну заняты работой роботы, которые по разработанной человеком программе и с игривой легкостью варят металл точнее, чем мог бы самый искусный специалист, пишет Rus.Postimees.

Министерство обороны России заявило, что в результате удара по Краматорску в ночь на воскресенье было убито 600 украинских военных - в Москве это называют "операцией возмездия" в ответ на обстрел военного общежития в Макеевке в новогоднюю ночь.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с абсурдным призывом к прекращению огня на линии фронта в Украине на православное Рождество. Однако оккупационные войска продолжали кровопролитные атаки.

В колонии, где отбывает срок Навальный, началась эпидемия гриппа. Сам политик провел в ШИЗО уже больше 100 дней и тоже заболел.

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