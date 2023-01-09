Заканчивается первый рабочий день на неделе. Он принес много новостей со всего мира, а RUS TVNET собрал все самое важное в своем ежедневном дайджесте.
ГЛАВНОЕ ЗА 9 ЯНВАРЯ ⟩ Сбой связи, задержан прокремлевский "тиктокер" и новые подробности об убийстве Беззубова
Новости Латвии:
В минувшую среду, 4 января, Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала сторонника России, чья деятельность в интернет-среде, по оценке VDD, была направлена на разжигание ненависти к латышам и украинцам, а также на оправдание и прославление войны, развязанной Россией против Украины, сообщила служба.
Прокуратура Латвии предъявила трем мужчинам обвинение в сокрытии автомобиля, использованного при убийстве футбольного агента Романа Беззубова.
Во второй половине дня в понедельник, 9 января, работа нескольких мобильных операторов была временно нарушена, отмечает TVNET.
Читатель обратился к порталу TVNET с видеороликом, в котором выразил свое возмущение действиями таксиста компании Baltic Taxi, который, якобы, вытащил пассажира из машины в аэропорту "Рига".
В связи с поисками пропавшего Хельвиса Курситиса сотрудники Государственной полиции, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и представители объединения Bezvēsts проводят активные поисковые мероприятия, сообщили в полиции.
За рубежом:
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем написал в Facebook, что Эстония не имеет права недооценивать агрессивность России и нет оснований полагать, что ее поражение в Украине будет означать конец угрозы для нашей страны.
Утром в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли рынок села Шевченково в Харьковской области Украины. Погибли две женщины, пострадали пять человек.
В, казалось бы, скромном производственном здании на улице Стаадиони в Пярну заняты работой роботы, которые по разработанной человеком программе и с игривой легкостью варят металл точнее, чем мог бы самый искусный специалист, пишет Rus.Postimees.
Министерство обороны России заявило, что в результате удара по Краматорску в ночь на воскресенье было убито 600 украинских военных - в Москве это называют "операцией возмездия" в ответ на обстрел военного общежития в Макеевке в новогоднюю ночь.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с абсурдным призывом к прекращению огня на линии фронта в Украине на православное Рождество. Однако оккупационные войска продолжали кровопролитные атаки.
В колонии, где отбывает срок Навальный, началась эпидемия гриппа. Сам политик провел в ШИЗО уже больше 100 дней и тоже заболел.
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20-летняя Валерия Логина зарабатывает только соцсетями. Начинала девушка с комедийных роликов в TikTok, а теперь уже даже не задумывается над темами. В ее истории самое удивительное, что свои первые видео она начала снимать еще в 12 лет!
Ученые выяснили, что крысы не только любят, когда их щекочут, но и сами "смеются" при виде того, что кто-то щекочет другого сородича. Об этом пишет "Сноб" со ссылкой на экспертов Центра вычислительной нейробиологии имени Бернштейна в Германии.
7 января звезда "Мстителей" Джереми Реннер отпраздновал свой день рождения в отделении интенсивной терапии после ужасной аварии со снегоуборочной машиной, в результате которой он был госпитализирован.
Кармен никогда не забудет 24 ноября прошлого года. Это был день, когда она узнала о крайне редком синдроме у своего почти двухлетнего сына Кевина-Сандера. Без лечения состояние будет быстро ухудшаться - ребенок потеряет зрение и слух, затем способность двигаться и в итоге умрет.
Российский актер Артур Смольянинов, который находится в Латвии, не отрицает, что в России у него была неплохая карьера. Он все это оставил весной 2022 года, когда выступил с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины и покинул родину. Сейчас артист признается, что у него все складывается хорошо.
Большую популярность в социальных сетях приобрела женщина, ехавшая по шоссе в Калифорнии на машине без одного колеса.
Казалось бы, спортивный мир настолько многогранен, что новые виды перестали удивлять. И вдруг популярность начал набирать шахбокс. Да, вы не ослышались. Это комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах.
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