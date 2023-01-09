Работа мобильных операторов была временно нарушена

У некоторых клиентов LMT, Bite и Tele2 временно не было мобильного интернета и они не могли позвонить.

Как пояснил TVNET менеджер по связям с общественностью Tele2 Оскарс Фирманис, технические проблемы были вызваны временными перебоями в работе телебашни, но проблемы уже устранены и в ближайшее время услуги связи и интернета снова будут полностью доступны.

В свою очередь в Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) сообщили, что в связи с технологической аварией в инфраструктуре LVRTC услуги центра обработки данных и надежности LVRTC в настоящее время недоступны или ограничены.

Sakarā ar tehnoloģisku avāriju LVRTC infrastruktūrā, šobrīd nav pieejami vai ierobežoti LVRTC datu centra un uzticamības pakalpojumi. Līdz ar to iedzīvotājiem var būt nepieejamas arī vairāku valsts pārvaldes resursu interneta vietnes.Paredzamais avārijas novēršanas laiks – 30min. — LVRTC/TV torņa ziņas (@LVRTC_TVtornis) January 9, 2023

Сайты некоторых государственных ресурсов также могут быть недоступны для пользователей. LVRTC сообщает, что расчетное время устранения аварии составляет примерно 30 минут.

LVRTC является основным наземным оператором радио- и телепрограмм в стране.

Оборот компании в 2021 году составил 22,065 млн евро, а прибыль - 4,627 млн ​​евро, сообщается на сайте Firmas.lv. LVRTC управляет долями государственного оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons.