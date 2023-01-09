Президент французского футбола оскорбил Зидана. Пришлось извиняться

7 января Федерация футбола Франции продлила контракт с главным тренером сборной Дидье Дешамом. После этого Ле Грэ в интервью заявил, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан решил связаться с ним по поводу возможной работы в национальной команде.

"Я очень хорошо знаю, что Зидан всегда в центре внимания. У него много сторонников, некоторые ждали ухода Дешама… Но кто может всерьёз упрекнуть в чём-то Дешама? Никто", - сказал глава FFF.

"Пытался ли Зидан связаться со мной? Определённо нет, но я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашёл клуб или сборную?" - добавил Ле Грэ.

На слова президента FFF обратил внимание лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, для которого Зидан является одним из кумиров детства. "Зидан и есть Франция, нельзя с таким неуважением относиться к легенде..." - написал нападающий в своём Twitter.

Следом в поддержку Зидана выступил также бывший футболист Франк Рибери, который намекнул, что французскому футболу, возможно, нужен другой президент. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера даже потребовала от Ле Грэ извинений, которые он чуть позже принёс.

"Эти неловкие замечания вызвали недопонимание. Я хочу принести личные извинения за эти слова, которые абсолютно не отражают мои мысли и моё отношение к тому, каким игроком он (Зидан) был и каким тренером стал", - сказал Ле Грэ.

Зидан в 2021 году ушёл из мадридского "Реала" и с тех пор не возглавлял ни одну команду. До того как Дешам продлил контракт со сборной Франции, одним из главных кандидатов на этот пост назывался именно Зидан.