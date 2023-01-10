Гарет Бэйл не сыграет против Латвии. Нападающий объявил о завершении карьеры

Бэйл назвал решение повесить бутсы на гвоздь "самым тяжёлым в своей карьере".

"После долгих раздумий я объявляю о завершении клубной и международной карьеры. Мне невероятно повезло реализовать свою мечту и заниматься спортом, который я люблю. Теперь я двигаюсь к новой главе своей жизни. Пришло время перемен и возможностей для новых приключений", - написал Бэйл.

Последним клубом в карьере Бэйла стал американский "Лос-Анджелес". Также он принял участие в чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, где сборная Уэльса заняла последнее место в группе "B" и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее футболист играл за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и мадридский "Реал". В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов, четыре раза - клубного чемпионата мира, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды - Суперкубок Европы, по одному разу - Суперкубок Испании и Кубок Испании.

Гарет Бэйл является рекордсменом сборной Уэльса по количеству матчей (111) и голов (41).

Напомним, сборная Уэльса сыграет в одной отборочной группе Евро-2024 с командами Латвии, Хорватии, Армении и Турции.