LVRTC объяснила причину сбоя работы мобильной связи

В понедельник, 9 января, около 15:00, в инфраструктуре LVRTC произошел технологический сбой, в результате которого центр обработки данных был недоступен или ограничен. Это повлияло на доступность ресурсов и услуг, размещенных в этом центре обработки данных.

Авария не связана с кибератакой, подчеркивают в центре.

Воздействие чрезвычайной ситуации ощутили на себе клиенты всех трех операторов мобильной связи, а также клиенты нескольких интернет-провайдеров, у которых возникли временные сбои в работе интернета и веб-сайтов.

Авария также затронула службы надежности.

Авария была устранена менее чем за двадцать минут, а после начато постепенное восстановление всех служб, сообщила Спругайне. Для некоторых пользователей электронной подписи эта услуга по-прежнему недоступна или ограничена.

Спругайне пояснила, что технологический сбой произошел во время работы и был вызван человеческим фактором.

Ни сотрудники LVRTC, ни персонал ее заказчиков и поставщиков не пострадали и не подверглись опасности во время аварии, подчеркивают в центре.