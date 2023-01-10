Вспышка ковида в Китае: заразилось 90% жителей крупной провинции Хэнань

Не добавляют ясности и сообщения местных и провинциальных властей, которые явно идут в разрез с официальной статистикой центра.

Например, власти одного из крупнейший портовых городов Китая, Циндао, накануне Рождества сообщали, что число заразившихся растет на полмиллиона в день, однако эти цифры очень быстро были удалены.

Спрос на паксловид

При этом чиновники министерства здравоохранения Китая говорят, что не станут включать антиковидное лекарство паксловид компании Pfizer в базовые медицинские страховки из-за его высокой стоимости. Спрос на это лекарство, которое до 31 марта еще будет предоставляться по медицинской страховке, резко увеличился после того, как в декабре в стране был зарегистрирован резкий рост новых заражений коронавирусом.

Данные местных властей о ковиде резко отличаются от центральной статистики Фото: EPA

Сама компания Pfizer в своем заявлении отметила, что продолжит сотрудничать с китайскими властями и соответствующими акционерами для "обеспечения адекватных поставок" этого лекарства в Китай.

В воскресенье власти Китая также отменили обязательный карантин для всех пребывающих в страну из-за рубежа и открыли границу с Гонконгом. По официальным данным уже в субботу, накануне снятия ограничений, масштаб внутренних перевозок достиг 34,7 млн человек - это на треть больше, чем в тот же период прошлого года.

Ожидается, что ситуация с распространением коронавируса в Китае заметно ухудшится в конце месяца, когда вся страна будет справлять Лунный Новый год, и миллионы людей из городов отправятся навестить своих пожилых родственников в деревнях. В этот период, по расчетам, будет совершено свыше двух миллиардов индивидуальных поездок.

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