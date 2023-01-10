По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, за последние сутки уровень воды в Даугаве возле Екабпилса поднялся на метр.
В Даугаве у Екабпилса продолжает расти уровень воды: за сутки от поднялся на метр
Во вторник в 9 утра уровень воды в Екабпилсе был на 5,67 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Наводнение в городе возможно, когда уровень воды превышает семь метров.
Уровень воды у железнодорожного моста в Зельки остается очень высоким, однако за последние сутки он несколько снизился. Вблизи Плявиняс продолжаются колебания уровня воды, но в верхнем течении ситуация спокойная.
Уровень воды в низовьях реки Огре за последние сутки существенно не изменился. На большинстве рек уровень воды падает, на отдельных участках повышается из-за уплотнения льда.
Желтое предупреждение гидрологов о высоком уровне воды в реках все еще действует по всей стране, а у Даугавы в Айзкраукльском и Екабпилсском краях действует оранжевое предупреждение.
По оценке гидрологов, наиболее сложная ситуация сложилась в Плявиньском водохранилище и выше него.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!