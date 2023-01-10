В Даугаве у Екабпилса продолжает расти уровень воды: за сутки от поднялся на метр

Во вторник в 9 утра уровень воды в Екабпилсе был на 5,67 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Наводнение в городе возможно, когда уровень воды превышает семь метров.

Уровень воды у железнодорожного моста в Зельки остается очень высоким, однако за последние сутки он несколько снизился. Вблизи Плявиняс продолжаются колебания уровня воды, но в верхнем течении ситуация спокойная.

Уровень воды в низовьях реки Огре за последние сутки существенно не изменился. На большинстве рек уровень воды падает, на отдельных участках повышается из-за уплотнения льда.

Желтое предупреждение гидрологов о высоком уровне воды в реках все еще действует по всей стране, а у Даугавы в Айзкраукльском и Екабпилсском краях действует оранжевое предупреждение.

По оценке гидрологов, наиболее сложная ситуация сложилась в Плявиньском водохранилище и выше него.