В Иране казнили чемпиона страны по карате и спортсмена-волонтера

Как сообщает CNN, Кареми был чемпионом Ирана по карате и членом молодежной сборной Ирана по карате. Хоссейни тоже был спортсменом и бесплатно тренировал детей в качестве волонтера.

Сообщается, что обвиняемые признали свою вину, однако члены их семей убеждены в том, что мужчин пытали. Более того, у казненных не было доступа к адвокатам, а слушания проходили в ускоренном режиме.

Оба молодых человека активно выступали против режима с тех пор, как 16 сентября 2022 года погибла 22-летняя активистка Махса Амини, арестованная полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба.

По официальным данным, к смертной казни в Иране приговорены ещё по меньшей мере 10 протестующих, лишь двое их них могут подать апелляцию.

По данным базирующейся в Норвегии иранской правозащитной организации Iran Human Rights, в ходе протестов погибли уже более 450 человек, в том числе 70 несовершеннолетних. Более 15 тысяч иранцев были задержаны. МВД Ирана признало гибель 200 граждан.