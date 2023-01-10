Генерал Лапин, которого ругали Кадыров и Пригожин, возглавил штаб сухопутных войск, узнали журналисты

Осенью фамилия Лапина перестала фигурировать в военных сводках - тогда на первый план вышел командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. А Лапин попал под огонь критики со стороны главных сторонников войны - Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Именно на Лапина глава Чечни, основатель ЧВК "Вагнер" и некоторые провоенные блогеры возлагали ответственность за неудачи российской армии на фронте, в частности за отступление от города Лимана в Донецкой области.

Кадыров называл генерала "бездарем" и обвинял в том, что тот не обеспечил необходимыми средствами военных в боях за Лиман, а сам тем временем "отсиживался" в Луганске. Глава Чечни призывал разжаловать генерала до рядового, лишить наград и отправить на передовую "смывать кровью свой позор".

Провоенные блогеры также обвиняли Лапина с в поражениях российской армии под Изюмом и Балаклеей и отступлении из Харьковской области, которое было названо минобороны "перегруппировкой".

Лапин пробыл командующим группировкой "Центр" до конца октября, после чего российские СМИ сообщили о его уходе. В ноябре было официально объявлено, что на посту командующего войсками Центрального военного округа его сменил генерал-майор Александр Линьков.

59-летний Лапин командовал Центральным военным округом (ЦВО) с 2017 года, а с октября 2018 года по январь 2019-го руководил группировкой российских войск в Сирии. Звание генерал-полковника Лапину было присвоено в 2019 году.