Что нового у звёзд спорта? Давайте заглянем в Instagram и узнаем, чем занимались спортсмены в предыдущие семь дней.
Мбаппе в Нью-Йорке, а Остапенко в Австралии. Как прошла неделя звёзд спорта?
Мбаппе в Нью-Йорке, а Остапенко в Австралии. Как прошла неделя звёзд спорта?
Килиан Мбаппе вместе с друзьями побывал в Нью-Йорке, но даже в таком виде его распознали болельщики
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук завела котика
Льюис Хэмилтон на снежных просторах
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Златан Ибрагимович играл в настольный теннис
Британская теннисистка Эмма Радукану путешествовала по Новой Зеландии
Боец Пейдж Ванзант шла куда-то в сапогах и с пистолетом
Алёна Остапенко прилетела в Австралию, где скоро начнётся первый в этом году турнир серии "Большого шлема"
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